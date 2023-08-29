В російських Брянску та Тулі теж “бавовна” (відео)
У російському місті Брянськ також пролунали вибухі, повідомляють очевидці в соціальних мережах. “Подслушано Брянск” публікує кадри з міста, на яких видно заграву і чути гучний вибух.
Росіянин почувши звук двигуна безпілотника зрозімів що не поспить вже:
Трохи згодом другий вибух пролунав у Брянську:
В російському місті Тула, теж чують вибухи:
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