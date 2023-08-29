В російських Брянску та Тулі теж “бавовна” (відео)

У російському місті Брянськ також пролунали вибухі, повідомляють очевидці в соціальних мережах. “Подслушано Брянск” публікує кадри з міста, на яких видно заграву і чути гучний вибух.

Росіянин почувши звук двигуна безпілотника зрозімів що не поспить вже:

Трохи згодом другий вибух пролунав у Брянську:

В російському місті Тула, теж чують вибухи:

Сьогодні також була зафіксована масована атака БПЛА на військовий аеродром у Пскові , яка завершилась епічним погромом літаків