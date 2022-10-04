В Росії маніяки та вбивці, засуджені довічно, попросили відправити їх на війну проти України

Довічно засуджені кілери, терористи і лідери ОЗУ, які перебувають у московській тюрмі “Бутирка”, написали у в ФСБ и ФСІН  заяви з проханням відправити їх у зону російської військової операції в Україні. Арештанти посилаються на свій “бойовий досвід” і на те, що їм точно втрачати нічого: у декого навіть не один, а два або три (!) довічні терміни, пише російське пропагандистське видання МК.

маніяки та вбивці

“Дайте нам автомати! Підемо на смерть із піснями. Після останніх заяв депутатів Держдуми про можливе повернення смертної кари у нас і вибору немає”, – каже один зі “смертників”.

Серед бажаючих вирватись таким чином з тюрми ватажок горіхівської ОЗУ Сергій Буторін на прізвисько Ося, мабуть, найпідготовленіший до військових дій з усіх «довіковиків»; терорист, фігурант справи про вибухи на станціях метро «Луб’янка» та «Парк культури» у 2010 році Магомед Нуров; бандит Анатолій Мазур та 50-річний «ховринський маніяк» Володимир Бєлов; Ігор Двінянін член банди викрадачів, які в Московській області полювали на бізнесменів та їхні родини; ватажок банди «Жовті хризантеми» Сергій Баліхін та інші людожери.

“Но что будет, если им, обозленным, ожесточенным и порой даже оскотинившимся, в руки дадут оружие? Очевидно, что отбор добровольцев  среди таких персонажей должен быть максимально тщательным. Иначе беды не миновать.” – страхаються журналісти видання.

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