В Росії маніяки та вбивці, засуджені довічно, попросили відправити їх на війну проти України

Довічно засуджені кілери, терористи і лідери ОЗУ, які перебувають у московській тюрмі “Бутирка”, написали у в ФСБ и ФСІН заяви з проханням відправити їх у зону російської військової операції в Україні. Арештанти посилаються на свій “бойовий досвід” і на те, що їм точно втрачати нічого: у декого навіть не один, а два або три (!) довічні терміни, пише російське пропагандистське видання МК.

“Дайте нам автомати! Підемо на смерть із піснями. Після останніх заяв депутатів Держдуми про можливе повернення смертної кари у нас і вибору немає”, – каже один зі “смертників”.

Серед бажаючих вирватись таким чином з тюрми ватажок горіхівської ОЗУ Сергій Буторін на прізвисько Ося, мабуть, найпідготовленіший до військових дій з усіх «довіковиків»; терорист, фігурант справи про вибухи на станціях метро «Луб’янка» та «Парк культури» у 2010 році Магомед Нуров; бандит Анатолій Мазур та 50-річний «ховринський маніяк» Володимир Бєлов; Ігор Двінянін член банди викрадачів, які в Московській області полювали на бізнесменів та їхні родини; ватажок банди «Жовті хризантеми» Сергій Баліхін та інші людожери.

“Но что будет, если им, обозленным, ожесточенным и порой даже оскотинившимся, в руки дадут оружие? Очевидно, что отбор добровольцев среди таких персонажей должен быть максимально тщательным. Иначе беды не миновать.” – страхаються журналісти видання.