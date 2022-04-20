В Росії «поховали» окупанта, тіло якого знаходиться в Україні (відео)

Загарбники не забирають тіло вбитого офіцера, натомість віддали для поховання родині тіло когось іншого.

У Росії почали «хоронити» окупантів, тіла яких все ще не забрали з України.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Зокрема, 19 квітня в місті Тотьма, що у Вологодській області РФ, «поховали» гвардії лейтенанта Меньшикова Данііла Андрійовича. В цей час тіло окупанта знаходиться в Київській області, в Бучанському районі біля села Мощун.

«Населення країни-агресора вже, мабуть, звикло до такої тьми «руського міра». Від підміни понять, всеосяжної брехні та фальсифікації, до підміни тіл своїх загиблих солдатів — Росія пробила дно безодні. Нічого святого», — зазначають у Генштабі.

На відео з Мощуна український воїн показав тіло російського окупанта, при якому були документа на ім’я Меньшикова Данііла Андрійовича. Його знайшли під час розмінування території в Мощуні.

«Це гвардії лейтенант, якого, згідно з відкритими джерелами, хочуть поховати в Росії. Хоча він знаходиться тут, був перекопаний в одному з окопів. Лежить тут у нас, на українській землі. Ми його тут і поховаємо, без почестей», — розповів український воїн.

Тіло росіянина розірвало снарядом. Кого віддали батькам для поховання — невідомо. // УНІАН