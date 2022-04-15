В России уже не хватает средств на захоронение даже тех «освободителей», которых они удосужились вывезти из Украины

Федеральная служба безопасности просит правительство РФ выделить больше средств на захоронение военных. В спецслужбе объясняют, что эти расходы якобы не попали под ежегодную индексацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что спецслужба просит увеличить ассигнования на захоронения и надгробия на 17%. Согласно проекту решения правительства, представленного ФСБ, компенсация расходов на погребение военных возрастет на 7 800 — 11 000 рублей (95 — 134 доллара). Таким образом компенсация составит 56 400 — 74 200 рублей (688 — 906 долларов). Расходы будут зависеть от статуса военного и места его захоронения.