В Севастополі вдруге за добу лунають потужні вибухи

В Севастополі Кримського півострова вдруге за добу пролунали потужні вибухи. Над містом чути проліт ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “ Крим. Реалії “.

За словами кореспондента видання, в місті прогриміли три потужних вибухи, від яких затремтіли шибки у вікнах.

“Також було чути проліт ракети над південною частиною міста”, – додає видання.

Окремі Telegram-канал стверджують про нібито роботу ППО в Сакському й Бахчисарайському районах Криму.

“Кримський вітер” повідомляє про дим, який утворивсь над Севастопольською бухтою.