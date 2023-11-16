На Чернігівщині російському окупанту повідомили про підозру в розстрілі цивільних автомобілів з дітьми

Слідчі Прилуцького районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури встановили анкетні дані старшого розвідника збройних сил російської федерації, який причетний до розстрілу двох автомобілів із вісьмома мирними громадянами, серед яких – троє дітей, на території Ічнянської громади. Діти дивом не постраждали.

У ході слідства поліцейські встановили, що злочин стався наприкінці березня минулого року, під час тимчасової окупації росіянами частини Прилуцького району.

Дві автівки із вісьмома цивільними особами, серед яких були троє дітей, рухалися в напрямку села Івангород. Дорогою вони натрапили на скупчення ворожої військової техніки. Солдати рф відкрили прицільний вогонь з автоматичної вогнепальної зброї по автомобілях та людях, маючи на меті вбити усіх.

Водієві однієї з автівок пощастило: він дивом зумів під щільним вогнем розвернутися та від’їхати з небезпечної ділянки, відбувшись механічними ушкодженнями транспортного засобу.

Інша автівка, в якій перебували чоловік за кермом, а також ще двоє дорослих та двоє дітей, залишилася на місці розстрілу. Водій зазнав смертельних поранень внаслідок обстрілу. А його пасажири, щойно росіяни припинили стрілянину і залишили місце злочину, вибігли з машини та сховалися на узбіччі.

Проте окупанти практично відразу повернулися та вистрелили по газовій установці автомобіля. Внаслідок цього автівка вибухнула та вщент згоріла. Ця стрілянина та вибух спричинили вогнепальні поранення 38-річного пасажира — з тих, що ховалися поблизу. Жінка та двоє дітей дивом не постраждали.

За сукупністю вчинених злочинів військовому рф оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28, ч.2 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Її санкція передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно.

Наразі слідчий Прилуцького райвідділу поліції готує матеріали для оголошення підозрюваного у міжнародний розшук та для застосування процедури спеціального досудового розслідування, яка дозволить суду ухвалити вирок за відсутності обвинуваченого.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області