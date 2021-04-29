На Луганщині співробітника ДСНС судитимуть за обвинуваченням в умисному вбивстві

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно співробітника одного з відділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області за фактом вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2020 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на двох випадкових перехожих, які проходили по тротуару поблизу пожежно-рятувальної частини у Лисичанську. Співробітник ДСНС висловив обурення з приводу розмови чоловіків та почав їх бити кулаками по голові, від чого вони впали на асфальтобетонне покриття. У подальшому обвинувачений продовжив наносити одному з потерпілих численні удари кулаками та ногами в різні частини тіла, а також здійснив два стрибки обома ногами на голову. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури