В столиці російського рейху в одну з веж «Москви-Сіті» знову влучив безпілотник

Безпілотник знову пошкодив фасад вежі в районі “Москва-Сіті”, повідомляють російські ЗМІ. Завдано шкоди фасаду на рівні 21 поверху, даних про постраждалих немає.

На 21 поверсі вежі IQ-Кварталу “Москва-Сіті”, який був сьогодні атакований безпілотником, знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

За твердженням влади, кілька БПЛА “під час спроби прольоту в Москву” збито ППО. Це вже друга вдала атака столиці російського рейху невідомими дронами камікадзе.

Джерело ТАРС в екстрених службах повідомило про потрапляння безпілотника в 50-поверхову вежу IQ-кварталі в Москві-Сіті, які постраждали в результаті атаки, за попередніми даними, немає. За словами співрозмовника агентства, займання не було. За даними агентства, вибухи були чутні в районі Одинцово та в Переділкіно у Новій Москві. В екстрених службах ТАРС повідомили про одного збитого безпілотника у Підмосков’ї. Там додали, що аеропорт Внуково тимчасово закрито, літаки, що прилітають, перенаправляють в інші аеропорти столиці, зокрема, в Домодєдово.

Нагадаємо що у ніч на 30 липня в результаті атаки безпілотників постраждали дві вежі в “Москва-Сіті”: будівля комплексу “IQ-квартал”, де знаходяться офіси семи федеральних міністерств та відомств, та будівля “Око-2”. Ще один безпілотник був збитий у Підмосков’ї.