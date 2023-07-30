Дрони атакували столицю путінського рейху Москву: «Здесь у нас был слышен взрыв и какой-то дым идёт из одной из башен в «Москва-Сити»
Сьогодні вночі, невідомі обʼєкти атакували столицю РФ Москву. Вибухи було чутно в так званому “Москва-сіті”. Жителі Красногорська Московської області також повідомляють про вибухи.
Телеграм канал “Астра” опублікував деякі відео попадань в хмарочоси “Москва-сіті”.
«Живу біля Одинцово, чув 3 вибухи, мало вікна не вибило», — жителі Одінцово Московської області також повідомляють про вибухи. Три вибухи пролунали приблизно о 3:20-3:30 ночі.
Безпілотник прилетів до Москви Сіті. Просто поверху немає», ще кадри з місця вибуху в Москві. У Московській повітряній зоні запроваджено тимчасове обмеження на перебування у повітрі будь-яких повітряних суден, — ТАРС із посиланням на екстрені служби.
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