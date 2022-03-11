В ​Україні ліквідовано командувача 29-ї армії РФ — Геращенко

Подробиці смерті російського генерал-майора Колесникова наразі не відомі.

Командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ генерал-майора Андрія Колесникова було вбито під час боїв в Україні.

Про загибель російського військового високопосадовця повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

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Військові неофіційно підтверджують цю інформацію. В Офісі президента повідомляють, що що є дані перехоплень, які свідчать, що Колесников загинув.

Подробиці смерті російського генерал-майора наразі не відомі.

Зазначимо, що загальновійськова армія ВВО, де служив Колесніков, включає з’єднання управління, мотострілецьке, артилерійське, ракетне, зенітно-ракетне з’єднання, підрозділи спеціального призначення, РХБ-захисту, радіоелектронної боротьби, інженерного забезпечення.

Генерал-майор Андрій Колесников став не першим російським високопоставленим військовим, що загинув в Україні. На початку війни загинув заступник командира 41-ї армії генерал-майор Андрій Суховецький. Наступним став ще один заступник командира 41-ї армії – генерал-майор Віталій Герасимов.

У жодній із сучасних війн російська армія не зазнавала таких критичних втрат у вищих командних ланках.

Раніше повідомляли, що за 12 днів війни з українським народом окупанти втратили двох генералів – це рівень усієї першої Чеченської війни. // LB.ua