В Україні ліквідували попа, який вчив росіянок народжувати більше “гарматного м’яса”

Московський піп загинув, “виконуючи пасторські обов’язки”.

В Україні ліквідували одіозного священника Московскої єпархії Михайла Васильєва.

В некрологі зазначається, що Васильєв загинув в Україні під час виконання пастирських обов’язків. Українські воїни “мінуснули” московського попа вранці 6 листопада.

Васильєв став особливо популярним в РФ після порад про те, як матерях загиблих окупантів легше відправляти їх на загибель в Україну. В ефірі однієї з програм він заявив, що жінка наділена Богом здатністю народжувати необмежену кількість дітей. За теорією Васильєва, росіянкам просто потрібно народжувати багато дітей, щоб не дуже тужити за ліквідованими в Україні синами.

“Якби жінка відмовилася від засобів штучного переривання вагітності у широкому спектрі, то дитина у неї буде не одна. А значить їй не так боляче і страшно буде з ним розлучатися, хай навіть на деякий час”, – заявив тоді ліквідований священник. // УНІАН