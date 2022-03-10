В Україні цивільним дозволили стріляти в окупантів

Набув чинності закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України.

Текст закону опубліковано в газеті «Голос України».

Законодавець констатує факт збройної агресії РФ, враховує прагнення українців до активної участі у національному спротиві, що захист незалежності і територіальної України є обов’яком кожного громадянина.

Крім того, такий закон повинен захистити життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість та безпеку людини.

На період воєнного стану українські громадяни, а також іноземці і особи без громадянства, які законно перебувають на території України, можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Росії та/або інших держав, мають право отримати вогнепальну зброю і боєприпаси, відповідно до порядку та вимог, встановлених Міністерством внутрішніх справ України.

Застосування цивільними особами вогнепальної зброї, отриманої відповідно до цього Закону, прирівнюється до застосування зброї військовослужбовцями під час виконання завдань щодо відсічі збройної агресії проти України.

Цивільні зобов’язані здати отриману ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до органів Національної поліції України не пізніше 10 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

За порушення цієї вимоги цивільні особи несуть кримінальну відповідальність.

У період дії воєнного стану громадяни України можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї.

Цивільні особи не несуть відповідальності за застосування вогнепальної зброї проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, якщо така зброя застосована на підставі та в порядку, визначених цим законом. // Судовий репортер