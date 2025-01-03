В Україні з’явиться цифровий рейтинг командирів… з ураження ворога. Не скотитися б до міліцейської «палочної» системи

В Україні з’явиться цифровий рейтинг командирів. Він функцінуватиме у застосунку Армія+.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко, Facebook міністра оборони Рустема Умєрова.

За її словами, з січня уряд підтримав постанову, згідно з якою командири будуть подавати звіти про ураження ворога у Армія+.

“Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне – без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генштабу”, – розповіла Черногоренко.

Таким чином, як пояснила заступник міністра, буде створено великий єдиний дашборд знищення ворога, який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.

“Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу”, – констатувала вона.

Що зміниться?

Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, на першому етапі підрозділи Збройних сил та Нацгвардії отримають можливість надавати Генеральному штабу щоденні звіти про ураження ворога через Армія+.

Звіти будуть синхронізовані між застосунком та бойовою системою DELTA, що забезпечить об’єктивність і прозорість даних.

Чому це важливо?

Об’єктивний облік підтверджених втрат ворога;

Можливість постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями;

Аналіз ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою;

Оптимізація виробництва та постачання найефективнішого озброєння.

Що далі?

В межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах.

“У разі успішного результату – плануємо поширити проект на всі частини Сил оборони”, – зазначив Умєров.