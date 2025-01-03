В Україні з’явиться цифровий рейтинг командирів… з ураження ворога. Не скотитися б до міліцейської «палочної» системи
В Україні з’явиться цифровий рейтинг командирів. Він функцінуватиме у застосунку Армія+.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко, Facebook міністра оборони Рустема Умєрова.
“Це можна буде зробити дуже просто, за кілька хвилин. А головне – без жодних паперів. До такого звіту можна прикріпити підтвердження з бойової системи DELTA. Потім усі дані потраплять до Генштабу”, – розповіла Черногоренко.
Таким чином, як пояснила заступник міністра, буде створено великий єдиний дашборд знищення ворога, який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом.
“Звіти допоможуть оцінювати не тільки ефективність військових, а й техніки і боєприпасів. А також краще розуміти, яку зброю і куди необхідно виготовляти і постачати у першу чергу”, – констатувала вона.
Що зміниться?
Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, на першому етапі підрозділи Збройних сил та Нацгвардії отримають можливість надавати Генеральному штабу щоденні звіти про ураження ворога через Армія+.
Звіти будуть синхронізовані між застосунком та бойовою системою DELTA, що забезпечить об’єктивність і прозорість даних.
Чому це важливо?
- Об’єктивний облік підтверджених втрат ворога;
- Можливість постійно відстежувати ефективність командирів і підрозділів за чіткими критеріями;
- Аналіз ефективності різних видів зброї та боєприпасів на полі бою;
- Оптимізація виробництва та постачання найефективнішого озброєння.
Що далі?
В межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах.
“У разі успішного результату – плануємо поширити проект на всі частини Сил оборони”, – зазначив Умєров.