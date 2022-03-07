В Україні за 11 днів війни російські війська зруйнували 211 шкіл
В Україні за 11 днів від початку жорстокого вторгнення Росії окупанти зруйнували або частково пошкодили 211 шкіл.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.
За його словами, пошкоджені об’єкти інфраструктури тимчасово замінить дистанційне навчання.
– На сьогодні спостерігаємо, що кожен день зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені, – сказав міністр.
Він наголосив, що поки в українських школах оголосили двотижневі канікули. А згодом Міносвіти буде рекомендувати там, де це можливо, проводити дистанційне чи індивідуальне навчання.
– Освітній процес не повинен перериватися, наступного тижня ми будемо рекомендувати там, де це можливо… там, де немає такої можливості, ми будемо давати можливість індивідуального, дистанційного навчання, – додав Шкарлет.
Сьогодні голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус розповів, що у місті за ніч російський ворог обстріляв декілька шкіл.
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– Знаходжусь у 19 школі, її вже немає. Ворог цілий вечір та ніч бив по цивільних об’єктах міста Чернігова. У нас мінус кілька шкіл, мінус садок. Прилітало також до об’єктів інфраструктури. Сьогодні відновлюють обленерго та Чернігівгаз, відновлюють та усувають ті пошкодження, які завдав ворог, – сказав Чаус.