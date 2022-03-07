В Україні за 11 днів війни російські війська зруйнували 211 шкіл

В Україні за 11 днів від початку жорстокого вторгнення Росії окупанти зруйнували або частково пошкодили 211 шкіл.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, пошкоджені об’єкти інфраструктури тимчасово замінить дистанційне навчання.

– На сьогодні спостерігаємо, що кожен день зруйнованих або пошкоджених шкіл стає більше. Вже 211 шкіл, частина з яких повністю зруйновані, частина пошкоджені, – сказав міністр.

Він наголосив, що поки в українських школах оголосили двотижневі канікули. А згодом Міносвіти буде рекомендувати там, де це можливо, проводити дистанційне чи індивідуальне навчання.

– Освітній процес не повинен перериватися, наступного тижня ми будемо рекомендувати там, де це можливо… там, де немає такої можливості, ми будемо давати можливість індивідуального, дистанційного навчання, – додав Шкарлет.

Сьогодні голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус розповів, що у місті за ніч російський ворог обстріляв декілька шкіл.