В Україні запустили додаток TacticMedAid, котрий навчить надавати першу медичну допомогу під час війни

В Україні запустили застосунок TacticMedAid, який навчить військових та цивільне населення надавати першу домедичну допомогу постраждалим під час війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Користуватися застосунком можна без інтернету.

TacticMedAid має два напрямки:

Цивільний – тут ви дізнаєтеся все про зупинку кровотечі. Адже саме крововтрата вважається найпоширенішою та найнебезпечнішою причиною смерті в умовах війни.

Військовий – ця частина містить пояснення алгоритмів дій при різних поширених видах травм та поранень в умовах бойових дій.

Завантажити застосунок на iOS можна безоплатно за посиланням https://apple.co/3ILN1Ly. // Букви