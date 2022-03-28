В Україні запустили додаток TacticMedAid, котрий навчить надавати першу медичну допомогу під час війни

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В Україні запустили застосунок TacticMedAid, який навчить військових та цивільне населення надавати першу домедичну допомогу постраждалим під час війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

https://telegra.ph/file/5be42e9cafc41dd366031.jpg

Користуватися застосунком можна без інтернету.

TacticMedAid має два напрямки:

  • Цивільний –  тут ви дізнаєтеся все про зупинку кровотечі. Адже саме крововтрата вважається найпоширенішою та найнебезпечнішою причиною смерті в умовах війни.
  • Військовий – ця частина містить пояснення алгоритмів дій при різних поширених видах травм та поранень в умовах бойових дій.

Завантажити застосунок на iOS можна безоплатно за посиланням https://apple.co/3ILN1Ly. // Букви

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