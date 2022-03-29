В українській делегації назвали умови України щодо гарантій безпеки
Голова переговорної групи, нардеп Давид Арахамія звучав умови України щодо гарантій безпеки. Також він назвав країни, які можуть виступити гарантами безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арахамію під час телемарафону.
За його словами, Україна хоче бачити гарантами країни Ради Безпеки ООН, в тому числі Великобританію, Китай, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Польщу та Ізраїль. Інші країни також зможуть приєднатися до договору за своїм бажанням.
За словами Арахамії, країни-гаранти за аналогом 5 статті НАТО протягом 3 днів будуть проводити консультації. Держави будуть зобов’язані надати допомогу Україні у разі військової агресії.
«Тобто, якщо Україна буде об’єктом агресії, ми в праві протягом трьох днів вимагати консультацій, якщо вони ні до чого не приведуть, то країни гаранти повинні допомогти озброєнням і навіть закрити небо», — заявив Арахамія.
Нагадаємо, сьогодні в Стамбулі пройшли переговори між Україною і Росією.