“У нас немає військової частини, просто Вагнер”. В український полон потрапив кілер із кривавого казанського ОЗУ. Він має сидіти за вбивство підлітка під час бандитських розборок



Відео з полоненим чоловіком, який був завербований “ПВК Вагнера” і вирушив на війну, з’явилося в телеграм-каналі НЕ ЖДИ меня из Украины. Він підписаний як Назаров Олексій Валерійович, 1971 року народження. Чоловік родом із Казані, останніми роками він відбував покарання у виправній колонії. “У нас немає номерів військової частини, просто “Вагнер” і все”, – підтверджує він на відео.

Як з’ясував телеграм-канал “Можем объяснить“, Назаров був членом відомого казанського ОЗУ “Сєдмовські”. І зараз він має відбувати 15-річний термін за вбивство підлітка. Цю інформацію МО підтвердили родичі та знайомі чоловіка. “Так, це він. Хоча з першого погляду складно впізнати – бороду відростив”, – розповіла знайома Назарова.

У 2011 році в Казані точилася війна між двома ОЗУ – “Сєдьмовскіе” і “Первомайські”, в яких перебувало понад сотня людей. Як повідомляли місцеві ЗМІ, спочатку один із “Первомайських” побив молотком учасника протиборчого угруповання. Щоб помститися, “Сєдьмовські” влаштували засідку в одному з дворів. Коли туди заїхала “Лада”, автомобіль розстріляли з пістолетів і мисливських рушниць. Але всередині опинилися не бандити, а прості підлітки, один із яких помер від поранень. Загиблим виявився футболіст казанської команди.

Після вбивства Назаров втік, його спіймали тільки 2019-го. Рік потому присяжні визнали його винним у вбивстві, але визнали, що він заслуговує на поблажливість. Про це йдеться у вироку, який виявив МО. Назаров не отримав довічного строку, суд засудив його до 15 років колонії.