Російська авіація розбомбила дитячу льодову арену на Курщині (фото)

Юліан Репке: «Росія не робить різниці між українською та російською територією, якщо там противник. Це не виняток, а правило»

У ході боїв у Суджанському районі Курщини, зайнятому українськими військами, російська авіація завдала удару керованою фугасною авіабомбою по льодовій арені у Заолешенці.

Про це повідомляє Юліан Репке, експерт з аналізу відкритих даних видання Bild.

Судячи з кадрів, пише експерт, снаряд потрапив у будівлю, спортивний центр повністю зруйнований.

«Росія не зупиняється перед знищенням власної інфраструктури, зайнятої українцями, і використовує ту саму зброю, що і в Україні, щоб вибити українських солдатів. При цьому знищується все, що там є, будь-які будівлі. <..> Росія не робить різниці між українською та російською територією, якщо там противник. Це не виняток, а правило», – коментує Рєпке.

Нагадаємо, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів. // Главком