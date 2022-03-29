На Житомирщині поліція задокументувала наслідки авіаобстрілів громад упродовж 28 березня

У період з 07:00 28 березня по 07:00 29 березня по території області цивільною обороною було оголошено 6 повітряних тривог. За добу правоохоронці відреагували на понад 980 повідомлень громадян, перевірили майже 120 підозрілих осіб та задокументували наслідки ворожих обстрілів.

Поліцейські відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського РУП зафіксували наслідки авіаударів на території лісництва та у Брусилівській громаді. На місцях подій виявили вирви та металеві уламки, ймовірно, ракет.

Такі ж обставини поліцейські задокументували й у Чуднівській громаді, де сліди обстрілів виявили між двома селами.

Опівдні 28 березня до поліції надійшло повідомлення про ракетні удари у Малинській громаді, що прийшлися між двома населеними пунктами. Правоохоронці зібрали необхідні свідчення та задокументували обставини.

Попередня правова кваліфікація зазначених подій – ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Поліцейські продовжують працювати цілодобово у посиленому варіанті несення служби, фіксують наслідки воєнних злочинів та надають цивільному населенню необхідну допомогу, охороняють важливі об’єкти інфраструктури, чергують на блокпостах, патрулюють вулиці населених пунктів, здійснюють іншу повсякденну правоохоронну діяльність.

Так, з початку широкомасштабного російського вторгнення поліцейські ГУНП Житомирщини виявили на автошляхах області 112 нетверезих водіїв транспортних засобів.

Шановні громадяни! Будьте відповідальними, дотримуйтеся необхідних обмежень воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, допомагайте тим, хто цього потребує та, за можливості, працюйте і навчайтесь. Разом ми наближаємо нашу перемогу!

Уранці 29 березня стало відомо ще про низку обстрілів, у тому числі населених пунктів, на території Малинщини.

#stoprussia

Поліція Житомирської області