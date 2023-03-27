В Україну доставили танки Leopard 2 від Німеччини, – Spiegel
В понеділок, 27 березня, стало відомо про передачу Німеччиною танків Leopard 2 до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
“Танки Leopard 2 із Німеччини були передані Україні”, – йдеться у матеріалі.
Це трапилось приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання танків.
Раніше федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив збільшити загальну кількість запланованих поставок з 14 до 18 танків Leopard 2 A6.
Раніше голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2 після того, як їх доставлять у країну.
Також Пісторіус повідомляв, що Німеччина розпочала постачання бойових машин піхоти Marder в Україну. Вони вже перебувають у дорозі.