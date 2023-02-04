В Україну з полону повернулися 116 захисників

В ході обміну військовополоненими вдалося повернути 116 наших воїнів – двох офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Крім того, повернуто тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який жив у Франції та, після початку повномасштабного російського вторгнення, повернувся захищати Україну – Кулика Євгенія Олеговича.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine