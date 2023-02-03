Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву танки Leopard 1 після їх ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро.

В уряді Німеччини підтвердили рішення продати Україні 88 танків Leopard 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Федеральний уряд надав Україні ліцензію на експорт основних бойових танків Leopard 1. Це підтвердив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт у п’ятницю.

У свою чергу, за даними Süddeutsche Zeitung, Берлін схвалив плани німецького виробника зброї Rheinmetall продати Києву танки Leopard 1 після їх ремонту на загальну суму понад 100 мільйонів євро.

Проблемою є те, що Leopard 1 більше не виробляються, а снаряди для них мають не такий калібр, як для новіших Leopard 2, на поставки яких очікує Україна. // LB.ua