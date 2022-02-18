У МЗС спростували повідомлення кремлівської пропаганди про «наступальні операції» ЗСУ на Донбасі

«Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не проводить і не планує ніяких «наступальних операцій» на Донбасі.

Про це він написав у своєму Twitter.

Кулеба наголосив, що Україна віддана виключно дипломатичному врегулюванню ситуації.

«Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню», — наголосив міністр.

Раніше ватажок терористів «ДНР» Денис Пушилін оголосив евакуацію до Росії та звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він готується віддати наказ про «наступ на Донбас». Аналогічну заяву пізніше зробив ватажок «ЛНР».

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, «бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці».

«Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ», – заявив він.

Резніков також зазначив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії. // LB.ua