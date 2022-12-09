Збитки українському довкілюю від російського нападу перевищини $38 млрд.

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“Ця сума ще збільшиться, адже наразі наші фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони”.

З початку війни інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують завдані довкіллю збитки, які на цей час вже перевищили 38 млрд доларів.

Збитки українському довкілюю від війни перевищини $38 млрд, – Мінекології

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час розмови зі своїм молдовським колегою Йорданкою-Родікою Йорданов.

“Ця сума ще збільшиться, адже наразі наші фахівці не мають доступу до окупованих територій та прифронтової зони. Завдання екоінспекторів – коректно задокументувати та обрахувати розмір збитків, щоб отримати репарації від країни-агресора”, – прокоментував Стрілець.

Йорданов зазначила, що завдана війною шкода довкіллю може негативно вплинути і на Молдову: ґрунти, водні ресурси та біорізноманіття, зокрема, мігруючих тварин.

“Як юрист за освітою, я знаю, наскільки складним є питання узгодження методологій обрахунків збитків довкіллю внаслідок війни на міжнародному рівні. Молдова підтримуватиме ініціативи України у цій сфері”, – додала вона.

Нагадаємо, Рахункова палата з посиланням на дані Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ повідомила, що унаслідок російської збройної агресії довкіллю України завдано збитків на понад 1,35 трлн гривень. // LB.ua

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