В Ворзеле Киевской области «Градами» обстреляли детский дом

Во время нападения российскими военнослужащими на город Ворзель Киевской области, обломки попали в детский дом.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на странице в Facebook.

«Во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня «Град» в одной из помещений детского дома в городе Ворзель Киевской области, в котором находилось 50 детей», — сообщила генеральный прокурор.

Она добавила, что в результате указанных противоправных действий пострадавшие отсутствуют, так как на момент попадания осколка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

«На данный момент детей из детского дома не эвакуировали, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. По вмешательству прокуратуры приняты меры для их эвакуации», — сообщила Ирина Венедиктова.

Глава ОГА сообщил, что детей из детского дома уже эвакуировали. // РБК-Украина