Вечірній обстріл Миколаєва росіянами: 2 людей загинули, 12 поранено

Внаслідок вечірнього обстрілу Миколаєва касетними снарядами, 2 людей загинули, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

“Близько 17:30 російські війська завдали удару по місту. Внаслідок влучення касетного снаряда 2 людей загинули, 12 отримали поранення”, – написав він у Телеграм.

Також постраждали люди, які перебували біля зупинки громадського транспорту, їм надається необхідна допомога.