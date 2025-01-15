Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану і мобілізації до 9 травня

Відповідні пропозиції були внесені указами президента.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на 90 днів – до 9 травня. За проголосували 315 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Пропозиція про чергове продовження строку дії воєнного стану, як і завжди, була в указі президента. Це вже 14 голосування за воєнний стан.

“Це буде 14-тий раз коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію. З 08 лютого і до 09 травня цього року”, – прокоментував Железняк.

Окрім терміну воєнного стану, продовжили і термін дії мобілізації. За це проголосували 310 депутатів.

Під час представлення законопроєкту про продовження мобілізації представник президента в ВР Федір Веніславський сказав, що демобілізація не передбачена до звільнення територій України. // LB.ua