На Нікопольщині росіяни атакували дроном цивільну автівку: постраждали двоє хлопців 13-ти та 19-ти років
Терористи поцілили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, повідомив очільник області Сергій Лисак.
Під удар потрапило авто, в якому знаходилися люди. Постраждали двоє хлопців.
13-річна дитина – “важка”. Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні вдень ворог вдарив по Херсону. Одна людина загинула, ще одна поранена. // LB.ua