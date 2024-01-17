На Нікопольщині росіяни атакували дроном цивільну автівку: постраждали двоє хлопців 13-ти та 19-ти років

Терористи поцілили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, повідомив очільник області Сергій Лисак.

Під удар потрапило авто, в якому знаходилися люди. Постраждали двоє хлопців.

13-річна дитина – “важка”. Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вдень ворог вдарив по Херсону. Одна людина загинула, ще одна поранена. // LB.ua