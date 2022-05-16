Відбили 11 атак, збили літак і знищили багато техніки: як минула доба на Донбасі

На Донецькому та Луганському напрямках українські військові сьогодні відбили 11 ворожих атак. Бої тривають ще на трьох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угруповання об’єднаних сил .

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили штурмовик Су-25 і 3 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

За добу українські захисники на цьому напрямку знищили:

Бої відбуваються вздовж всієї лінії фронту на Донбасі. Противник активно застосовує авіацію, реактивну і ствольну артилерію, важку бронетехніку і міномети. Протягом сьогоднішнього дня російські війська 11 разів без успіху атакували позиції українських військових. На трьох ділянках бойові зіткнення тривають.

Нагадаємо, після невдач під Києвом, Харковом і Миколаєвом російська армія змінила тактику війни проти України. Про те, як змінилися дії окупантів РБК-Україна розповів полковник Сергій Грабський.

Зазначимо, згідно з даними Міноборони Британії, білоруські військові на кордоні з Україною можуть відволікати сили ЗСУ, щоб їх не могли перекинути на Донбасі.