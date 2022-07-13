ЗСУ так затисли окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ (аудіо)

Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

«Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться», – розказує російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.

Ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тож бажаючих йти в наступ немає.

«Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али – всё пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…» – жаліється рашист.

Сподіваємося, зовсім скоро так говоритимуть окупанти по всій лінії фронту.

Наближаємо перемогу разом!

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СБУ