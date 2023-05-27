«Прийшов час повертати своє»: Валерій Залужний опублікував відео з українськими військовими

Головнокомандувач Збройних сил України опублікував потужний відеоролик з українськими військовими. У соцмережах припускають, що відео сигналізує про початок контрнаступу.

Джерело: Telegram-канал Залужного.

На кадрах відео, з назвою “Прийшов час повертати своє”, зображено українських воїнів, які готуються до бойових дій.

У ролику захисники виголошують бойову молитву, на тлі якої зображено озброєння та самі військовослужбовці.

Наприкінці відео з’являється надпис з закликом вступати до лав Збройних сил України.

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Після публікації ролика у соціальних мережах користувачі почали припускати, що таким чином Головнокомандувач натякає на початок українського контрнаступу. // Букви