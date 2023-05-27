«Прийшов час повертати своє»: Валерій Залужний опублікував відео з українськими військовими
Головнокомандувач Збройних сил України опублікував потужний відеоролик з українськими військовими. У соцмережах припускають, що відео сигналізує про початок контрнаступу.
Джерело: Telegram-канал Залужного.
На кадрах відео, з назвою “Прийшов час повертати своє”, зображено українських воїнів, які готуються до бойових дій.
У ролику захисники виголошують бойову молитву, на тлі якої зображено озброєння та самі військовослужбовці.
Наприкінці відео з’являється надпис з закликом вступати до лав Збройних сил України.
Після публікації ролика у соціальних мережах користувачі почали припускати, що таким чином Головнокомандувач натякає на початок українського контрнаступу. // БуквиTweet