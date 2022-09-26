Від російського ракетного удару в Первомайському загинула 15-річна дівчина

Внаслідок ракетного удару російських військ у Первомайському на Харківщині загинула неповнолітня дівчина,

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 26 вересня, у Telegram, пише УНН.

“На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років”, – повідомив Синєгубов.

Голова ОВА зауважив, що російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі.

“Ще одне дитяче життя обірвали ці нелюди. Кожен воєнний злочин буде покараний!” – наголосив він.