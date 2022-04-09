Відбувся третій обмін полоненими: додому повертаються 12 військових та 14 цивільних

Сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових та 14 цивільних.

Про це у Facebook повідомила віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.

«За наказом Президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, з яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включаючи 9 жінок. Всього 26 наших людей», — написала Верещук.