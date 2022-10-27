Відключення світла у Києві та області найближчими днями будуть довшими

Екстрені відключення світла у Києві та Київській області найближчим часом будуть більш жорсткі й тривалі,

Про цеповідомили у ДТЕК, що надає послугу у столичному регіоні, пише УНН.

“Графіки стабілізаційних відключень, які складені напередодні, більше на актуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електропостачання”, – йдеться у повідомленні.

Енергетики пояснили це тим, що енергосистема країни зазнала нових пошкоджень. Тож НЕК Укренерго вводить більш тривалі екстрені відключення світла у Києві та у Київській області.

“росія знову атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури. З ладу виведені низка критично важливих об’єктів. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження”, – повідомили у компанії.

При цьому українців закликали споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Також у компанії попередили, що стаються й аварії на розподільчих мережах з різних причин (перенавантаження, пошкодження сторонніми особами, тощо), через які споживачі можуть бути без світла.