Відповідав за банківську безпеку: викрито колаборанта у фінансовій установі м. Ізюм

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру одному з керівників відділу банківської безпеки філії банку в м. Ізюм за фактом передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, завідувач сектору банківської безпеки та охорони відділу банківської безпеки Ізюмської філії банку, будучи відповідальним за порядок видачі-приймання зброї, 24 квітня 2022 року добровільно передав окупантам матеріальні цінності банківської установи.

Серед майна банку, яке опинилося в руках військовослужбовців рф, — чотири автомобілі, 8 пістолетів Макарова та 224 набої до пістолетів калібру 9 мм.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура