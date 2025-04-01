Відсьогодні діють нові правила бронювання працівників підприємств

З 1 квітня 2025 року всі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втрачають чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

«З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

У міністерстві зауважують, що з 1 квітня завершується термін дії бронювань, оформлених за старою системою, відновлюється стандартний режим розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин), а бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Підприємствам, які ще не оновили статус критичності, необхідно оновити статус критичності своєї компанії за новою процедурою, після підтвердження нового статусу оформити бронювання працівників повторно, а у разі, якщо співробітник уже має активне бронювання, його потрібно спочатку анулювати.

Всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія, без необхідності готувати паперові документи чи накази.

Як повідомляв Укрінформ, статус критично важливого підприємства надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям, визначеним постановою уряду. Два обов’язкові — середня зарплата працівників не менш ніж 20 тис. грн та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.

Третій критерій — на вибір: сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ); валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів; стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів); вагоме значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади тощо.