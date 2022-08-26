Війна як вона є – «Український Свідок» відзвітував за півроку роботи (відео)

25 серпня проєкту виповнилося шість місяців, але відеоматеріали, які було створено за цей час, залишаться з українцями назавжди.

Проєкту “Український Свідок”, створеному для того, щоб фіксувати війну Росії проти України, виповнилося півроку. Його було створено для того, аби фіксувати війну в Україні – такою, яка вона є.

25 серпня проєкту виповнюється півроку, але відеоматеріали, які було створено за цей час, залишаться з українцями назавжди.

25 лютого засновник проєкту Віталій Дейнега подзвонив Сергію Мельничуку, який згодом став шеф-редактором, і сказав: треба фіксувати те, що відбувається в країні. За короткий час була зібрана команда операторів, монтажерів і журналістів. Так з’явився проєкт “Українький Свідок”. За півроку на його Youtube-каналі було опубліковано близько 250 відеоматеріалів. Проєкт опублікував емоційне відео із підсумками своєї роботи за півроку.