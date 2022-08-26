Війна як вона є – «Український Свідок» відзвітував за півроку роботи (відео)
25 серпня проєкту виповнилося шість місяців, але відеоматеріали, які було створено за цей час, залишаться з українцями назавжди.
Проєкту “Український Свідок”, створеному для того, щоб фіксувати війну Росії проти України, виповнилося півроку. Його було створено для того, аби фіксувати війну в Україні – такою, яка вона є.
25 серпня проєкту виповнюється півроку, але відеоматеріали, які було створено за цей час, залишаться з українцями назавжди.
25 лютого засновник проєкту Віталій Дейнега подзвонив Сергію Мельничуку, який згодом став шеф-редактором, і сказав: треба фіксувати те, що відбувається в країні. За короткий час була зібрана команда операторів, монтажерів і журналістів. Так з’явився проєкт “Українький Свідок”. За півроку на його Youtube-каналі було опубліковано близько 250 відеоматеріалів. Проєкт опублікував емоційне відео із підсумками своєї роботи за півроку.
Зокрема за перші 6 місяців війни проєкт зафіксував:
Ірпінь після деокупації міста. Сюжет вийшов тоді, коли Україна потребувала крупнокаліберної зброї. Згодом сюжет опинився у всіх медіа Сполучених Штатів – в той час в США сумнівались, чи варто давати нам зброю. Після того, як країна побачила військові злочини РФ в Ірпені, постачання зброї пришвидшилось.
Руйнування, завдані військами рф на сході України: Бахмут, Слов’янськ, Северодонецьк, Барвінкове і Мар’їнка, яку просто зрівняли з землею.
Евакуацію з Київщини, яка назавжди залишиться з нами.
Свідчення жителів села Ягідне на Чернігівщині, де 138 людей місяць жили в підвалі на 90 кв.м.
Новоселівку на Чернігівщині, знищену окупантами.
Історію працівника ритуальної служби з Бучі. Хлопцеві всього 24 роки.
Евакуацію потягом людей з інвалідністю з Покровська.
Поїздку в Чорнобиль: “Український Свідок” був першою знімальною групою, яка потрапила сюди після того, як росіяни залишили зону відчуження.
“Український Свідок” існує на волонтерських засадах: він фінансується в основному за рахунок друзів проєкту і Віталія Дейнеги особисто. Ці люди розташовані по всьому світу. // LB.ua