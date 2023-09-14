Військкомати звернулись до роботодаців щодо військовозобовʼязаних

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Приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних або ж резервістів здійснюється лише у разі його перебування на військовому обліку у районних ТЦК та СП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівського обласного ТЦК та СП.

У ТЦК звернулись до роботодаців через військовозобовʼязаних: про що мова

Фото: у ТЦК звернулись до роботодаців через військовозобовʼязаних (zoda.gov.ua)

Роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів:

  • у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень;
  • у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць.

Незалежно від форми власності керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій й підприємств повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку.

“Також наголошуємо, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом”, – додає пресслужба.

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