Військкомати звернулись до роботодаців щодо військовозобовʼязаних
Приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних або ж резервістів здійснюється лише у разі його перебування на військовому обліку у районних ТЦК та СП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівського обласного ТЦК та СП.
Роботодавець повинен перевіряти наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів:
- у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень;
- у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць.
Незалежно від форми власності керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій й підприємств повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку.
“Також наголошуємо, що за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема і щодо ведення військового обліку, вони несуть відповідальність згідно із законом”, – додає пресслужба.