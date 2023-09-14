Військкомати звернулись до роботодаців щодо військовозобовʼязаних

Приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних або ж резервістів здійснюється лише у разі його перебування на військовому обліку у районних ТЦК та СП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівського обласного ТЦК та СП.