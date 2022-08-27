Військові РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатись щоб не брати участь у війні проти України

Військовий контингент рф розміщений в Казахстані відмовляється залишати територію країни та повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який в повному складі задіяний у війні з Україною.

Реально ж, військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту.

Втім, командування рф не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади. Це близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням та технікою, які наразі дислокуються поблизу критичних об’єктів інфраструктури – аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо.

Також рф практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України