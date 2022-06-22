Віталій Кім підтвердив удари по Миколаєву: прилетіло сім ракет

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив ракетні удари по Миколаєву 22 червня. За його словами, окупанти випустили сім ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіма в Telegram.

«Перервав інспекцію в районі. Повертаюся в місто. Удар по місту сімома ракетами», — зазначив він.