Віталій Кім підтвердив удари по Миколаєву: прилетіло сім ракет
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив ракетні удари по Миколаєву 22 червня. За його словами, окупанти випустили сім ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіма в Telegram.
«Перервав інспекцію в районі. Повертаюся в місто. Удар по місту сімома ракетами», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що близько 11:00 у Миколаєві прогриміли кілька потужних вибухів.
Місцеві ЗМІ повідомили про масштабні пожежі, які видно навіть за містом. За попередніми даними, пошкоджені як інфраструктурні об’єкти, так і житлові будинки.