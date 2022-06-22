Віталій Кім підтвердив удари по Миколаєву: прилетіло сім ракет

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Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив ракетні удари по Миколаєву 22 червня. За його словами, окупанти випустили сім ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіма в Telegram.

Кім підтвердив удари по Миколаєву: прилетіло сім ракет

Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti.com)

«Перервав інспекцію в районі. Повертаюся в місто. Удар по місту сімома ракетами», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що близько 11:00 у Миколаєві прогриміли кілька потужних вибухів.

Місцеві ЗМІ повідомили про масштабні пожежі, які видно навіть за містом. За попередніми даними, пошкоджені як інфраструктурні об’єкти, так і житлові будинки.

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