Віцегубернатор Приморського краю РФ підірвався на міні у Курській області

Віцегубернатор Приморського краю Сергій Єфремов загинув внаслідок підриву автомобіля на міні. Вибух стався в Курській області під час повернення з бойового завдання. Разом із Єфремовим загинув ще один офіцер.

Єфремов був командиром добровольчого загону “Тигр”, який створили влітку 2022 року. У серпні 2024 року він повторно приєднався до бойових дій разом зі своїм підрозділом.

Про це пише “Медуза”.

До участі у війні Єфремов працював віцемером Уссурійська та очолював крайове відділення ДОСААФ. У 2022 році він уперше вирушив на фронт як командир “Тигра”, сформованого в Примор’ї на базі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Після повернення отримав звання “Герой Примор’я” та “Герой Донецької Народної Республіки”.

У лютому 2024 року Єфремова призначили віцегубернатором із внутрішньої політики. Через пів року, у серпні, за словами Кожем’яка, загін “Тигр” вирушив до Курської області, а Єфремов знову очолив підрозділ. // Букви