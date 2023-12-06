Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 06.12.23
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.12.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 335110 (+1270) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5600 (+13) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10456 (+40) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 8024 (+37) од,
- РСЗВ / MLRS – 919 (+6) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 605 (+0) од,
- літаків / aircraft – 324 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6083 (+51),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1570 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 10532 (+49) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1153 (+5)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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