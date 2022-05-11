За добу окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Донеччини: 6 загиблих і 10 поранених

Протягом минулої доби, 10 травня, російські окупанти обстріляли п’ять населених пунктів Донеччини, внаслідок чого шестеро цивільних загинуло і 10 дістали поранення.

Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Донецької області.

«Окупанти обстріляли 5 населених пунктів. Надійшла інформація про 6 загиблих і 10 поранених мирних жителів», — ідеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Сіверськ, Бахмут, Костянтинівка.

Окупанти обстрілювали мирне населення з авіації, танків та важкої артилерії.

Зруйновано 45 цивільних об’єктів: житлові будинки, підприємство, адмінбудівля, об’єкти життєзабезпечення.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.