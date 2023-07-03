Влада Києва пояснила, як потрапити до укриттів у школах ​

Для того, аби потрапити до укриття, яке знаходиться у закладі освіти Києва, треба мати при собі паспорт.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

“Укриття та сховища в закладах освіти Києва використовуються за призначенням. Рішень щодо обмеження їх використання місто не приймало. Наразі в закладах освіти майже 900 захисних споруд, які окремо утримуються та обліковуються. Жодне укриття в закладах освіти не визначене непридатним, вони використовуються за призначенням”, – йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що заклади освіти, їх територія і приміщення наразі активно використовуються для захисту та наданню допомоги киянам. Саме у школах, у разі потреби, базуються евакуаційні комісії, а в разі перебоїв з енергопостачанням – працює 451 пункт незламності.

Щоб потрапити в укриття або пункт незламності, необхідно мати при собі документи, які посвідчують особу.

Додатково всі заклади освіти столиці облаштовані достатньою кількістю камер спостереження та “тривожною кнопкою”, а три чверті закладів фізично охороняє “Муніципальна охорона”.

Правила доступу до таких укриттів визначені протоколом комісії ТЕБ та НС від 23.06.2022 року, що спрямований на захист дітей від проникнення диверсійних груп і терористичних загроз. У зазначеному документі йшлося про спеціальний режим доступу до закладів освіти, а також закриття їх територій на час комендантської години та тримання зачиненими підвалів і горищ.

Нагадаємо, на початку червня внаслідок падіння уламків російських ракет в Києві загинули троє людей, з них одна дитина, ще 11 зазнали поранень. За повідомленнями очевидців, люди загинули на вулиці біля медзакладу в Деснянському районі, бо не змогли потрапити до укриття, яке було зачиненим.

Після цього уряд ініціював перевірку усіх укриттів в Україні. // LB.ua