Влада закликала жителів двох міст на Сумщині терміново евакуюватися

У РДА розповіли, куди звертатися в разі виникнення питань щодо евакуації.

Голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник сьогодні закликав жителів двох прикордонних міст Ворожби та Білопілля терміново евакуюватися у більш безпечні населені пункти.

На своїй сторінці в Facebook він вказав, що кожного ранку о 8 годині їдуть евакуаційні автобуси.

Для запису на евакуацію потрібно зателефонувати на номери оперативного чергового штабу евакуації — +380 (50) 650 70 83 та евакуаційного штабу у Ворожбі — 0935334500.

Останнім часом армія РФ значно посилила удари з різного озброєння по Ворожбі та Білопіллю. Від прикордонного села Басівки Сумської області в напрямку населеного пункту Локні збільшилася “сіра зона”. У ній також перебувають Веселівка, Журавка, Новеньке. Президент України Володимир Зеленський заявив, що поблизу цієї області РФ накопичила понад 60 тисяч солдатів. // Дзеркало тижня