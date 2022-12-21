Конгрес США має намір визнати Росію «державою-агресором», а не «спонсором тероризму»

У Конгресі США поспішно розробляють законопроект про визнання Росії «державою-агресором». Його мають намір ухвалити замість законопроекту про визнання РФ «державою – спонсором тероризму», відхиленого американською владою, пише видання The Hill.

Новий законопроєкт вже розкритикували деякі конгресмени
Новий законопроєкт вже розкритикували деякі конгресмени
Новий документ, за даними видання, передбачає, що Росію чи будь-яку іншу країну буде визнано «державою-агресором», якщо президент США вирішить, що вони беруть участь в агресії проти України, зазначає Голос Америки.

Також законопроєкт пропонує дати право американському президентові накладати санкції на будь-яку людину, яка «несе відповідальність за злочин агресії, причетна до нього або є співучасником».

Роботу над новим законопроектом в інтерв’ю CNN підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, заявивши, що таким чином американська влада хоче «обійти деякі проблеми, які пов’язані з використанням статусу держави – спонсора тероризму».

Новий законопроект вже розкритикували деякі конгресмени. Так, один із помічників конгресмена, який бере участь у розробці проекту закону, повідомив The Hill, що «Зеленський запросив [для Росії] статус держави – спонсора тероризму, а натомість адміністрація Байдена відповіла, що не підтримає його, але вигадала альтернативний статус, якого навіть не існує ні в американському, ні в міжнародному законодавстві – немає жодних правових підстав для його запровадження».

Розкритикували законопроект про визнання Росії «державою-агресором» і громадські організації в США. У спільній заяві, як уточнює The Hill, вони назвали законопроект «руйнівною концепцією, яка підриває поточні зусилля Конгресу щодо підтримки України».

У серпні цього року видання Politico писало, що Держдепартамент США побоюється включення Росії до списку країн – спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду про вивезення зерна з українських чорноморських портів. Крім зриву зернової угоди, адміністрація Байдена, як уточнювало видання, побоювалася припинення співпраці з РФ щодо ядерних матеріалів.

Тим часом, Європарламент та низка європейських держав уже визнали Росію державою – спонсором тероризму. У свою чергу, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російську Федерацію названо терористичним режимом.

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