Конгрес США має намір визнати Росію «державою-агресором», а не «спонсором тероризму»

У Конгресі США поспішно розробляють законопроект про визнання Росії «державою-агресором». Його мають намір ухвалити замість законопроекту про визнання РФ «державою – спонсором тероризму», відхиленого американською владою, пише видання The Hill.

Новий документ, за даними видання, передбачає, що Росію чи будь-яку іншу країну буде визнано «державою-агресором», якщо президент США вирішить, що вони беруть участь в агресії проти України, зазначає Голос Америки.

Також законопроєкт пропонує дати право американському президентові накладати санкції на будь-яку людину, яка «несе відповідальність за злочин агресії, причетна до нього або є співучасником». Роботу над новим законопроектом в інтерв’ю CNN підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен, заявивши, що таким чином американська влада хоче «обійти деякі проблеми, які пов’язані з використанням статусу держави – спонсора тероризму». Новий законопроект вже розкритикували деякі конгресмени. Так, один із помічників конгресмена, який бере участь у розробці проекту закону, повідомив The Hill, що «Зеленський запросив [для Росії] статус держави – спонсора тероризму, а натомість адміністрація Байдена відповіла, що не підтримає його, але вигадала альтернативний статус, якого навіть не існує ні в американському, ні в міжнародному законодавстві – немає жодних правових підстав для його запровадження».

Розкритикували законопроект про визнання Росії «державою-агресором» і громадські організації в США. У спільній заяві, як уточнює The Hill, вони назвали законопроект «руйнівною концепцією, яка підриває поточні зусилля Конгресу щодо підтримки України».

У серпні цього року видання Politico писало, що Держдепартамент США побоюється включення Росії до списку країн – спонсорів тероризму, оскільки це може поставити під загрозу угоду про вивезення зерна з українських чорноморських портів. Крім зриву зернової угоди, адміністрація Байдена, як уточнювало видання, побоювалася припинення співпраці з РФ щодо ядерних матеріалів.

Тим часом, Європарламент та низка європейських держав уже визнали Росію державою – спонсором тероризму. У свою чергу, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російську Федерацію названо терористичним режимом.