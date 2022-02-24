Внаслідок нападу Росії загинули 57 українців, ще 169 поранено — МОЗ
Внаслідок російського військового вторгнення 24 лютого вже загинули 57 українців, ще 169 дістали поранення.
Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого цитує МОЗ
Деталі: За оперативними даними, в результаті російського нападу загинуло 57 українців. Ще 169 – поранено.
Ляшко пояснив, що закладам охорони здоров’я знову доводиться перепрофільовуватися.
За словами Ляшка, медичні працівники працюють постійно, чергують усі медики, не лише хірургічного профілю, травматологи, реаніматологи.
Усі на своїх робочих місцях: і комунальних лікарнях, і в закладах, що є у підпорядкуванні МОЗ, Національної академії медичних наук. Є сигнали про готовність від певних приватних клінік.
Пряма мова: «Ми працюємо з фармацевтичними заводами, з дистриб’юторами ліків – усі готові, всі стоять на захисті нашої держави». // УП