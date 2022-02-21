Внаслідок обстрілів зі сторони бойовиків Луганська ТЕС у Щасті повністю зупинилася

Наразі місто Щастя, де знаходиться ТЕС, повністю знеструмлене.

Луганська теплоелектростанція припинила роботу 21 лютого о 13:10.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдан у своєму Фейсбуці.

«Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено! Наразі енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції», – написав він.

Як зазначили у компанії ДТЕК, окрім цього, біля складу паливно-мастильних матеріалів зафіксували загоряння. // Діло