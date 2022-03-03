Внаслідок обстрілу Ізюма загинули восьмеро осіб
Снаряд влучив у будинок на вулиці Українській.
У місті Ізюм Харківської області в результаті попадання снаряда загинули 8 осіб, серед них є діти.
Про це в Facebook повідомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін.
За його даними, снаряд влучив у будинок на вулиці Українській. Спочатку Мацокін повідомив про 6 загиблих, серед них двоє дітей, потім про 8 жертв.
Також, додав він, снаряд влучив у будівлю поліції. За його словами, в центрі міста «значні руйнування». // УНІАН
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