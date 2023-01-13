Внаслідок російського обстрілу смт Дворічна на Харківщині загинули двоє жінок

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 січня 2023 року близько 12 години окупанти здійснили обстріл житлових секторів смт Дворічна Куп’янського району.

Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна мирна мешканка отримала поранення.

За попередніми даними, російські військові обстріляли населений пункт з РСЗВ «Град».

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Харківська обласна прокуратура