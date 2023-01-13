Внаслідок російського обстрілу смт Дворічна на Харківщині загинули двоє жінок

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 січня 2023 року близько 12 години окупанти здійснили обстріл житлових секторів смт Дворічна Куп’янського району.

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Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 59 та 64 років. Ще одна 63-річна мирна мешканка отримала поранення.

За попередніми даними, російські військові обстріляли населений пункт з РСЗВ «Град».

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Харківська обласна прокуратура

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